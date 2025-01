Ranił ratowników nożem. 59‑latek usłyszał zarzuty

Jak przekazała PAP kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji, na ulicę Sobieskiego została wezwana karetka do 57-letniego mężczyzny. - Podczas wykonywania czynności medycznej, mężczyzna ranił ratownika ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Po przewiezieniu do szpitala ratownik zmarł - powiedziała.

Pierwszy zarzut dotyczy śmiertelnego ataku na ratownika medycznego Cezarego L., do którego doszło 25 stycznia. "W tej sprawie prokurator przyjął, że podejrzany działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie" – przekazała prokurator Krystyna Gołąbek. Adam Cz. zadał ofierze cios nożem o długości ostrza ok. 20 cm, co doprowadziło do śmierci ratownika.