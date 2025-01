W całej Polsce zawyją syreny po dramatycznej śmierci ratownika

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 18 doszło do tragedii w Siedlcach, gdzie karetka pogotowia ratunkowego została wezwana do udzielenia pomocy 59-latkowi. Mężczyzna, znajdując się pod wpływem alkoholu, zaatakował nożem dwóch ratowników w trakcie interwencji. Jednego ranił w klatkę piersiową, drugiego - w okolice nadgarstka.