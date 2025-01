Kiedy spotkanie Duda-Trump? "Trwa ustalanie"

- Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie potrafiło wykorzystać tak fatalnych sondaży rządu Donalda Tuska, no to pytanie, kiedy wygrać wybory, jak nie teraz? Bo do tej pory było raczej oczywiste dla wielu komentatorów, że Rafał Trzaskowski jest zdecydowanym faworytem. Dziś, jeśli Trzaskowski wygra te wybory, to tak naprawdę uratuje Platformę Obywatelską - mówił.