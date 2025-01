Paprocka: nie ma zgrzytu między Dudą a Trumpem

- Jesteśmy w kontakcie z administracją amerykańską. Zaproszenia będą dostosowywane, uzgodnienia jeszcze oficjalnego zaproszenia nie ma - mówiła na antenie Polsat News Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, pytana o to, kiedy może dojść do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

- Kontrakty zbrojeniowe, kontrakty gazowe, zniesienie wiz, więc dużo, bardzo pozytywnych decyzji i na pewno to by chciał kontynuować pan prezydent Andrzej Duda przez te siedem miesięcy, które które zostały do końca kadencji. (...) Wierzę, że do takiego spotkania niedługo dojdzie, również na tych szczeblach takich administracyjnych - podkreślała Paprocka.