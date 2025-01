Dymisja Jacka Siewiery. Generał wskazuje wyzwanie dla następcy

Dopytywana, kiedy należy spodziewać się odejścia Siewiery z BBN, Paprocka zaznaczyła, że nie potrafi wskazać dokładnej daty, ale będzie to "najbliższa przyszłość".

- Jacek Siewiera tak właśnie działał. Potrafił dogadać się także z osobami, które były w kontrze do prezydenta Andrzeja Dudy - ocenił.

Jak podkreślił, Siewiera utrzymywał dobre relacje m.in. z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, co przekładało się na wypracowywanie wspólnych kierunków działania w dziedzinie obronności przez prezydenta Andrzeja Dudę i szefa MON.

Gen. Polko wskazał, że najpilniejszym wyzwaniem, przed którym stanie następca Siewiery, będzie dopilnowanie, by pół roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zostało dobrze wykorzystane. - Musimy mówić jednym głosem, by przekonać Europę do działań, które będą służyły bezpieczeństwu północno-wschodniej flanki NATO - zastrzegł.