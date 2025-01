Ustawa incydentalna. Sejm podjął decyzję

- Przepisy pozwalają uniknąć sytuacji, że ktoś z jakichkolwiek powodów politycznych kwestionować będzie wynik wyborów. A jak orzeka Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to mamy ostatnio przykłady w sprawie środków dla PiS-u. Izba podejmuje niezwłocznie postępowanie i orzeka na korzyść waszej partii. Jeśli chodzi o środki dla PSL-u - Izba umywa ręce, zawiesza postępowanie i twierdzi, że takim sądem nie jest - mówił poseł PSL Michał Pyrzyk.

- Więc tutaj mamy najbardziej optymalne rozwiązanie, aby 15 sędziów, najdłuższych, najdłuższą służbą w Sądzie Najwyższym orzekało o ważności tych wyborów. I apeluję do was, abyście poparli to rozwiązanie, ponieważ większość tym gremium stanowią sędziowie powołani przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego - mówił.