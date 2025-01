Dokument SKW o Pegasusie. Wiedzieli, że dane mogą trafić do Izraela

Izraelski system szpiegowski Pegasus został zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W sumie został wykorzystany do inwigilowania 578 osób. Korzystało z niego jednak nie tylko CBA, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Obie służby płaciły za jego użytkowanie CBA. W przypadku SKW było to ok. 2 mln zł co pół roku - podaje "Rzeczpospolita".