Miller wyzwał Ziobrę na pojedynek. "Mam z nim rozmaite porachunki"

- Mam z panem Ziobrą rozmaite porachunki, to może skorzystam z okazji i wyzwę go na pojedynek. Albo na rewolwery, albo na pistolety - powiedział w żartobliwym tonie Leszek Miller. Były premier odniósł się w ten sposób do słów Ziobry, w których były minister sprawiedliwości stwierdził, że "dysponuje arsenałem rozmaitych jednostek broni". Głos w sprawie zabrali też Waldemar Pawlak i Bronisław Komorowski.