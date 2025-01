Ziobro pytany o doprowadzenie. "Dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni"

Na początku przyszłego tygodnia sąd okręgowy w Warszawie zdecyduje, czy doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa będzie możliwe. W czwartek wniosek pełnomocnika Ziobry o wyłączenie sędzi wylosowanej do rozstrzygnięcia sprawy upadł. Były minister sprawiedliwości przez wiele tygodni unikał odpowiedzi na pytania sejmowych śledczych. Najpierw usprawiedliwiał się stanem zdrowia, a później – kiedy opinia biegłego jasno wskazała, że mógł odpowiadać na pytania – zaczął powoływać się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego.

Ziobro pytany w Sejmie o ewentualne doprowadzenie i zachowanie wobec funkcjonariuszy, wielokrotnie mówił o obronie koniecznej. Choć sam twierdził, że to nie groźby, to w rzeczywistości groził sędziom i posłom. Mówił o utracie stanu spoczynku i immunitetów oraz o ciężkich czasach członków komisji śledczej i zapowiadał, że będzie miał w tym swój udział.

- Dlaczego, jeśli bandyta chce mnie do czegoś zmusić, mam ulec bandycie. Wiecie, że byłem zwolennikiem szerokiego prawa do obrony koniecznej, sam rozszerzyłem prawo do obrony koniecznej. Przed bandytami można się bronić, a jeżeli nie czynić tego w sposób aktywny i fizyczny - bo ja przecież szanuję policjantów i oni są zmuszani do pewnych czynności i nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby krzywdę im zrobić jakąś. Choć muszę powiedzieć, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni, więc pewnie dałbym radę … - stwierdził Ziobro.

Ziobro: "Nie zamierzam się podporządkować"

Dziennikarz WP dopytał byłego ministra sprawiedliwości, czy stwierdzenie o arsenale broni to ostrzeżenia wobec funkcjonariuszy. - Nie ostrzegam, przeciwnie, żadnego niebezpieczeństwa, z mojej strony nic im nie grozi. Przeciwnie zawsze będą chronił polskiego funkcjonariusza i polskie państwo. Mam wielki szacunek dla policji – mówił. Poseł przekonywał, że w świetle wyroków Trybunału Konstytucyjnego komisja śledcza. ds. Pegasusa nie istnieje, nawet, jeżeli wyrok nie został opublikowany.

- Kto jak kto, ale ja jako były minister sprawiedliwości zasad prawa muszę bronić, przed tymi, którzy są tak naprawdę oprychami – stwierdził. Ziobro pytany o to, jak widzi "obronę konieczną", stwierdził, że "nie zamierza podporządkować się działaniom przestępnym podjętym z inicjatywy PO i Donalda Tuska". Ziobro przekonywał, że obrona konieczna to również obrona "zasad prawa i porządku prawnego".

Poseł PiS uderzał też w sędziów. – Jak niektórzy sędziowie chcą wchodzić w polityczną działalność na wzór swoich kolegów z okresu stanu wojennego i wcześniej, to jest ich odpowiedzialność. Kiedyś wyegzekwujemy tą odpowiedzialność. Jeśli sędziowie myślą, że będzie jak zawsze i jak coś się zmieni to nadal będą mieli immunitety i zachowają swoje lukratywne stany spoczynku, to się mylą - stwierdził.

Ziobro o herbacie i kawie dla policjantów

Były minister sprawiedliwości w odpowiedzi na kolejne pytania przyznał, że nie będzie szarpał się z policjantami.

- Jeżeli policjanci przyjadą, to poinformuję ich o tym, że zapadły wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które są dla nich wiążące. Zdaję sobie sprawę, że działają na rozkaz, to jest taka formacja. Poczęstuję ich herbatą albo kawą, jeśli będą sobie życzyli, a potem pojadę z nimi w takie miejsce, które będzie przeznaczone. Jeśli taka decyzja sądu zapadnie – mówił.

Ziobro zapowiedział też przekazanie pism do członków sejmowej komisji śledczej, "dając im szansę, żeby wycofali wnioski". – Kiedyś będą dla nich ciężkie chwile, bo popełniono oczywiste przestępstwo domagając się zatrzymania obywatela RP, który jest chroniony przez kodeks karny, że nie wolno go zatrzymywać w sposób bezprawny (…) to będzie oznaczało, że oni uczestniczą w przestępstwie i będziemy kiedyś to przestępstwo egzekwować. Nie kryję, że do tego swoją cegiełkę przyłożę – stwierdził.