Sikorski odpowiada Szijjarto. Przypomina, kto zapłacił za studia Orbana

Premier Donald Tusk we wpisie na platformie X stwierdził, że jeśli premier Węgier Viktor Orban zablokuje europejskie sankcje przeciwko Rosji, będzie to oznaczało, iż "gra w drużynie Władimira Putina".

Na odpowiedź Węgier nie musiał długo czekać. Szef dyplomacji tego kraju Peter Szijjarto na swoim profilu na Facebooku napisał, że " Agentowi Sorosa może być trudno to zrozumieć, ale jeśli chodzi o drużyny, gramy dla drużyny węgierskiej".

Wymianę zdań w mediach społecznościowych zapoczątkował piątkowy wywiad radiowy Orbana w którym powtórzył, że jego kraj nie poprze przedłużenia sankcji na Rosję, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiego gazu do Europy. - To niedopuszczalne, byśmy ponosili ekonomiczne konsekwencje sankcji, by pomóc Ukrainie - stwierdził.