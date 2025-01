Trump rozczarowany. Chce więcej aresztowanych

Administracja USA, niezadowolona z dotychczasowych wyników, nakazała służbie imigracyjnej ICE (Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zwiększenie dziennych aresztowań migrantów do ok. 1500, zamiast 300 z okresu Bidena. "Washington Post" informuje, że nowe normy mogą prowadzić do zatrzymań osób bez kartoteki kryminalnej.