Wielka Brytania. Pies zagryzł 19-latkę

Pies należał do kuzynki ofiary, która wezwała pomoc. Do zdarzenia doszło w środowy wieczór w dzielnicy Hartcliffe w Bristolu.

- Była 19:26, kiedy rozpętało się piekło. Kelsey wyszła ze swojego mieszkania, krzyczała, płakała i prosiła o pomoc - wszystko w tym samym czasie. Podeszłam do niej i zapytałam, czy wszystko w porządku, ale nie mogła wydusić z siebie słowa. Miała na sobie krew, nie wiem, czy to od próby powstrzymania psa przed atakiem. To nie była mała ilość krwi - opisuje sąsiadka.