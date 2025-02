Gruzin oszukiwał na OLX. Policja zatrzymała podejrzanego

W styczniu jeden z mieszkańców gminy Niedźwiada padł ofiarą tego oszustwa. Poszkodowany wystawił na OLX części do motocykla. Oszust skontaktował się z nim, deklarując chęć zakupu. Następnie przesłał link do fałszywej strony płatności, co pozwoliło przejąć kontrolę nad kontem bankowym poszkodowanego.