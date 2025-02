Według "Le Figaro", amerykańsko-rosyjskie relacje gospodarcze nie są wystarczająco silne, by uzasadniać szybkie zbliżenie Waszyngtonu z Moskwą. Gazeta spekuluje, że normalizacja stosunków mogła być próbą izolacji Chin , choć eksperci uważają to za mało realne.

Były oficer KGB Alnur Musajew twierdzi, że w 1987 r. Trump został zwerbowany przez KGB pod pseudonimem "Krasnow". Jednak ekspertka Nathalie Vogel z Instytutu Polityki Światowej w Waszyngtonie uważa, że Musajew nie miał dostępu do takich informacji. "Zdaniem Vogel wszystko wskazuje na to, że Trump był tym, co KGB/FSB nazywa 'kontaktem poufnym'" - pisze "Le Figaro".