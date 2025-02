Wedle doniesień, rozmowy wysokiej rangi przedstawicieli władz USA i Rosji o zakończeniu wojny w Ukrainie zostały zaplanowane na wtorek w Arabii Saudyjskiej . Osobiste zaproszenie do Moskwy od Władimira Putina, jak przekazał niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, otrzymał zaś Donald Trump. Niewykluczone, że prezydent USA skorzysta z oferty.

Swoją pierwszą podróż do Moskwy, jak pisał portal Politico na podstawie książki korespondenta "The Guardian" Luke'a Hardinga, Trump jako młody deweloper odbył w latach 80. XX wieku.

W 1984 r. gen. Władimir Kruczkow, szef Pierwszego Zarządu Generalnego KGB, stanął przed wyzwaniem zwiększenia efektywności wywiadu zagranicznego. Kruczkow dążył do usprawnienia operacji KGB, w tym rekrutacji Amerykanów. W 1984 r. wysłał tajne notatki do szefów placówek KGB, w których zalecał bardziej kreatywne podejście do rekrutacji, w tym użycie materialnych zachęt i pochlebstw.