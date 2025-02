Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- Telefon Trumpa do Putina i przemówienie J.D. Vance'a na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium - to, co było szokiem dla europejskich przywódców, w Moskwie zostało bardzo dobrze przyjęte - mówi Steve Rosenberg, rosyjski korespondent BBC,