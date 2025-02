Tragedia w Słubicach. 19‑latek zginął próbując odzyskać telefon

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 lutego w Słubicach. 19-letni obywatel Ukrainy zginął, gdy próbował odzyskać telefon, który wpadł mu za metalowe ogrodzenie. Jak informuje "Gazeta Lubuska", młody mężczyzna nadział się na pręt, co doprowadziło do przebicia tętnicy udowej i szybkiego wykrwawienia.