19 lat i 119 punktów karnych. Niechlubny rekord Ukraińca

Podczas zatrzymań, 19-latek przyznał się do wszystkich wykroczeń. W 2024 roku otrzymał dwa mandaty: za przekroczenie prędkości oraz kradzież w sklepie. Stracił prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu. Grozi mu kara do 30 tys. zł grzywny. Policja skierowała również wniosek o jego deportację.