Załamanie pogody w Polsce. W jednym regionie nawet burze

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, która może ograniczać widoczność do poniżej 200 metrów. Dotyczy to województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz powiatów w pasie od Płocka do Ostrołęki w Mazowieckiem i od Łomży do Suwałk w Podlaskiem. Prawdopodobieństwo wystąpienia mgły wynosi 80 proc., a ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 12.