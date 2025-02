Opóźnia się otwarcie "centrum wyjazdowego". Migranci na razie nie trafią do Polski

Niemcy odeślą nam migrantów. Padł termin akcji, są liczby. Co na to Polska?

- Abyśmy mogli nadal chronić ludzi przed wojną i terrorem, obowiązuje również następująca zasada: każdy, kto nie ma prawa przebywać w Niemczech, musi opuścić nasz kraj. Jeśli ludzie przyjeżdżają do Niemiec, mimo że muszą przejść procedurę azylową w innym kraju UE, muszą zostać tam przeniesieni szybciej - oświadczyła 17 lutego Faeser.

Otwarcie centrum zaplanowano na 1 marca — co ogłosiło zresztą samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec.

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, termin ten jest już nieaktualny, a otwarcie zostało przesunięte "na połowę miesiąca". - Zasadniczo powiedzieliśmy, że planujemy otworzyć centrum na początku marca — słyszymy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Brandenburgii. - To jednak nie jest tak, że po prostu otworzymy drzwi i już otwieramy. Odbywają się odpowiednie rozmowy koordynacyjne między władzami landu i rządem federalnym. Wszystkie zmierzają w tym samym kierunku i te rozmowy — co jest całkowicie normalne — zakończą się w połowie marca. Zakładamy, że wtedy zostaną one sfinalizowane — mówi WP przedstawiciel resortu.