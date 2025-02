Niemcy odeślą nam migrantów. Padł termin akcji, są liczby. Co na to Polska?

Wyjaśnijmy, że słowa polityk o terrorze to pokłosie kilku tragicznych ataków, o które podejrzani są azylanci. To główny wątek zażartej kampanii przed wyborami do Bundestagu. Niedawno poinformowano, że miasteczku Eisenhuettenstadt przy granicy z Polską powstanie "centrum wyjazdowe" z 250 miejscami dla cudzoziemców. Od 1 marca placówka będzie prowadzić działalność "z naciskiem na powroty do Polski".