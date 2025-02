Ostry niczym Trump. Pierwsze słowa Niemca i już afera na pograniczu

Generał ocenił sytuację w Ukrainie. Mówi o "punkcie kulminacyjnym"

Co rząd robi w sprawie niemieckich kontroli? Telefon Tuska do Scholza

Wskazał, że "10 września 2024 r. premier Donald Tusk stanowczo skrytykował wprowadzenie kontroli granicznych przez rząd RFN", "działania są nie do zaakceptowania". MSZ twierdzi, że "słowa premiera odbiły się w Niemczech szerokim echem" , a trzy dni później doszło do rozmowy telefonicznej premiera Tuska z kanclerzem Olafem Scholzem. Z kolejnych akapitów wynika ( tu pełna treść odpowiedzi ), że polscy urzędnicy wiedzą, iż decyzja Niemców jest bezpodstawna, szkodliwa, uciążliwa dla Polaków. Jednak niewiele da się zrobić, ponieważ decyzja wynika z uwarunkowań kampanii wyborczej.

Bartoszewski zasugerował, że kontrole graniczne, migracja i azyle to działka MSWiA i oni też mogliby się bardziej postarać w przekonywaniu Niemców. " Trudno spodziewać się szybkiego odstąpienia od procederu realizacji kontroli granicznych przez stronę niemiecką, zwłaszcza, że federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zapowiedziała, że rząd RFN będzie dążył do ich przedłużenia " - pada w podsumowaniu.

Mieszkańcy pogranicza rozczarowani. Wychodzi "niedasizm"

- Doceniam fakt, że posłanka Stożek zainteresowała się sprawą, ale odpowiedź rządu to klasyczny przykład "niedasizmu". Czekanie na to, że Niemcy same zmienią zdanie, jest stratą czasu. Oczywiście, że Niemcy będą bronić swojej polityki i nie zmienią jej od samego narzekania polskiego rządu - komentuje dla WP Jakub Woliński, Polak, który mieszka w niemieckim Gorlitz, ale część życiowych spraw załatwia w Zgorzelcu.

"Mieszkańcy Zgorzelca i Gorlitz odczuwają to jako rażące nadużycie władzy, które nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących zasadach praworządności" - napisała w interpelacji do MSZ posłanka Marta Stożek.

"Informacje od mieszkańców tych regionów wskazują, że kontrole są wykorzystywane przez niemieckie władze jako instrument polityki wewnętrznej, co prowadzi do problemów, takich jak chroniczne korki na autostradzie A4 oraz ograniczenia w dostępie do służb ratunkowych. Te działania nie mają realnego uzasadnienia w kontekście bezpieczeństwa publicznego, a jedynie prowadzą do frustracji i poczucia niesprawiedliwości wśród obywateli" - wskazała polityk.