Bezprecedensowa sprawa. Polak pozwał niemieckie władze i policję do sądu

To Polak mieszkający w Görlitz, który część życiowych spraw załatwia w Zgorzelcu (oba miasta leżą nad polsko-niemiecką granicą). Codziennie doświadcza kontroli granicznych. Przypomnijmy: Niemcy od października 2023 roku sprawdzają, czy auta jadące do Niemiec nie wiozą migrantów podążających tzw. białoruskim szlakiem. Rozmówca WP uważa, że niemieckie służby, stosując kontrole, pozostają w szarej strefie i trzeba udowodnić im bezprawne działania.

Policja w Pirnie to oddział prowadzący kontrole na granicy z Polską. Redakcja WP poprosiła niemieckich policjantów o stanowisko w sprawie pozwu Polaka. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jakub Wolinski opowiada, że 30 grudnia po godzinie 20 zatrzymano go do kontroli podczas przejazdu do domu w Görlitz. Policjanci sprawdzili tożsamość i chcieli przeszukać samochód. Kiedy się nie zgodził, funkcjonariusze ostrzegli: "będziemy tu siedzieli do rana", "możemy uszkodzić Pana auto". Po dwóch godzinach przeszukali auto na siłę, wyrzucając rzeczy na chodnik. Innym razem kazano wysiąść z auta jego córkom, choć padał deszcz.