Trump zachwycony żoną Starmera. Premier zareagował natychmiast

Do Białego Domu z wizytą przybył brytyjski premier Kier Starmer . Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów w cztery oczy politycy znaleźli czas na kilka pytań od obecnych na miejscu dziennikarzy.

- Potwierdzam - skwitował premier Wielkiej Brytanii, na co dziennikarze zareagowali wybuchem śmiechu.

Lady Victoria Starmer, żona premiera Keira Starmera, pozostaje w cieniu, choć jej wpływ na męża jest nieoceniony - przyznaje "The Independent". Sąsiedzi opisują ją jako "normalną", "zabawną" i "jedną z nas" .

Mimo że jest żoną polityka, stara się trzymać z daleka od pierwszych stron gazet. Nawet podczas kampanii wyborczej męża skupiała się na wsparciu syna w przygotowaniach do egzaminów i pracy jako terapeutka.

Keir Starmer przyznaje, że żona odegrała kluczową rolę w jego karierze. To ona zachęcała go do objęcia stanowiska dyrektora prokuratury publicznej i wspierała w politycznej karierze.