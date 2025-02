Spotkanie Trump-Zełenski. Cały świat patrzy w kierunku Białego Domu

Zełenski spotkał się z Trumpem we wrześniu zeszłego roku, lecz nie w Białym Domu, a w Nowym Jorku. Działo się to na marginesie corocznego spotkania Zgromadzenia Ogólnego ONZ .

Ale i wtedy nie brakowało zgrzytów. Trump oskarżał Zełenskiego o przyczynienie się do wojny z Rosją. Nazywał go dyktatorem. W piątek w zadziwiającym stylu wycofał się z tego. "Ja to powiedziałem? Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem" - wyznał. Powiedział też, że ufa, że piątkowe rozmowy w sprawie surowców będą owocne.