Trump upokorzył premiera Wielkiej Brytanii? Wszyscy zaczęli się śmiać

Brytyjski premier przekonywał, że sojusz Wielkiej Brytanii i USA ma się dobrze. Wskazał, że przyczynia się on do budowania dobrobytu i bezpieczeństwa obu krajów. - Myślę, że świat to dostrzega, że za każdym razem, gdy zachodzi taka potrzeba, wspieramy się nawzajem - oświadczył Starmer.