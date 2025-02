"Władze TVP legalne". Porażka Adamczyka. Jest uzasadnienie

Wrzosek skrytykowała Bodnara. "Jest jeden plus, że straciła funkcję"

26 grudnia 2023 roku RMN powołała Michała Adamczyka na prezesa TVP. Wystąpił wówczas do sądu o uchylenie decyzji Sienkiewicza.

Sąd: Władze TVP wybrane legalnie

"Jednocześnie Sąd w sposób niebudzący wątpliwości stwierdził, że Rada Mediów Narodowych nie ma zgodnych z Konstytucją uprawnień do powoływania członków rad nadzorczych i zarządów telewizji publicznej , zatem powołanie Michała Adamczyka na stanowisko prezesa zarządu było nieważne" - dodano.

Nowa zbiórka wPolsce24. Michał Adamczyk ogłosił to w "Wiadomościach"

W uzasadnieniu wskazano m.in., że "w braku właściwego unormowania, do sytuacji pozwanej spółki należało zastosować odpowiednie przepisy prawa handlowego: właściciele spółek akcyjnych – publicznego radia i telewizji – znajdują się w odniesieniu do powoływania i odwoływania członków ich rad nadzorczych i zarządów w sytuacji istnienia luki prawnej, wynikłej z braku rozwiązania zgodnego z Konstytucją RP. Równocześnie są oni zobowiązani do podejmowania decyzji umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie spółki i realizację zadań powierzonych jej przez ustawodawcę.