Incydent w Białym Domu. Teraz tłumaczą zachowanie Trumpa

Podczas wspólnego wystąpienia prezydenta USA Donalda Trumpa i brytyjskiego premiera Keira Starmera doszło do nieoczekiwanej sytuacji. W trakcie konferencji prasowej dziennikarz zapytał Starmera o rzekome plany Trumpa dotyczące aneksji Kanady. Premier Starmer podkreślił, że rozmowy z prezydentem USA dotyczyły głównie współpracy handlowej i bezpieczeństwa w Ukrainie.

Starmer zaznaczył, że nie omawiano kwestii Kanady, a relacje między USA a Wielką Brytanią są bardzo bliskie. W tym momencie Trump przerwał premierowi i powiedział: "To wystarczy", sugerując, by przejść do kolejnego pytania. Gest ten wywołał reakcje wśród internautów, którzy spekulowali, że prezydent próbował uciszyć brytyjskiego premiera w temacie Kanady.