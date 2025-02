Brytyjskie wojska w Ukrainie? Premier Wielkiej Brytanii podjął decyzję

"Stoimy w obliczu wyjątkowego momentu dla zbiorowego bezpieczeństwa naszego kontynentu. To nie tylko pytanie o przyszłość Ukrainy - to kwestia egzystencjalna dla całej Europy" - rozpoczyna swój artykuł premier Wielkiej Brytanii.

Starmer informuje, że jedzie na spotkanie z europejskimi przywódcami do Paryża "z jasnym przesłaniem". "Musimy pokazać, że naprawdę poważnie podchodzimy do naszej własnej obrony (...). Rozmawialiśmy o tym zbyt długo - i prezydent Trump ma rację, żądając, abyśmy się tym zajęli" - czytamy w artykule brytyjskiego premiera.

"Wielka Brytania jest gotowa odegrać wiodącą rolę w przyspieszeniu prac nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy" - deklaruje Starmer. "Obejmuje to dalsze wsparcie dla ukraińskiej armii, na którą Wielka Brytania przeznaczyła już 3 miliardy funtów rocznie do co najmniej 2030 r. Ale oznacza to również gotowość i chęć przyczynienia się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy poprzez wysłanie własnych wojsk na miejsce, jeśli będzie to konieczne".