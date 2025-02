Nadzwyczajny szczyt europejskich przywódców. Media: Zwołuje go Macron

- Bardzo się cieszę, że prezydent Macron zaprosił naszych przywódców do Paryża - oznajmił szef polskiej dyplomacji. Sikorski spodziewa się, że politycy omówią "w bardzo poważny sposób" wyzwania, jakie stawia przed nimi prezydent USA Donald Trump. - Prezydent Trump ma metodę działania, którą Rosjanie nazywają "razwiedka bojem", czyli rozpoznanie walką: naciskasz i widzisz, co się dzieje, a potem zmieniasz pozycję. I my musimy na to odpowiedzieć - powiedział minister.

Z kolei prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w rozmowie z agencją Reutera, że USA wysłały do europejskich krajów kwestionariusz z pytaniem, co mogą one zrobić, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa. Polityk zauważył, że ma to zmusić Europejczyków do zastanowienia się, a także do podjęcia decyzji, czy odpowiedzą oni na kwestionariusz i czy ta odpowiedź będzie wspólna.