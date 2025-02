Gen. Kellogg przyjechał do Kijowa. "Będziemy słuchać"

Generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, jest już w Kijowie. Do stolicy Ukrainy przybył w środę w godzinach porannych.

- Będziemy słuchać. Jesteśmy gotowi zapewnić to, co jest potrzebne. Rozumiemy potrzebę gwarancji bezpieczeństwa. Częścią mojej misji jest słuchanie - przekazał, dodając: - Następnie wrócę do Stanów Zjednoczonych i porozmawiam z prezydentem Trumpem, aby upewnić się, że wszystko dobrze rozumiemy.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się z kolei spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Keithem Kelloggiem. - Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność tutaj - w naszej części Europy, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa - mówił prezydent.

Duda oświadczył też, że "chce uspokoić wszystkich swoich rodaków, bo widzi, że bardzo wiele niepokoju jest w przestrzeni publicznej". - Liderzy niektórych krajów europejskich są pełni obaw co do przyszłości, co do różnego rodzaju interesów, które są prowadzone, czy które będą mogły być prowadzone w przyszłości. W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeżeli chodzi o zakończenie wojny w Ukrainie - ocenił.

"Nikt nie narzuci Zełenskiemu porozumienia pokojowego"

W weekend podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Kellogg ogłosił, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie".

Z kolei w poniedziałek w siedzibie NATO w Brukseli podał, że "nikt nie narzuci Wołodymyrowi Zełenskiemu porozumienia pokojowego". - Naszym zadaniem jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa - stwierdził. Dodał również, że nie jest rozsądne, aby wszyscy uczestniczyli w rozmowach dotyczących porozumienia pokojowego w Ukrainie.

