"Znaczny spadek pozytywnych decyzji". Polska odrzuca wnioski Niemiec

Dobrzyński przypomina w swoim wpisie w serwisie X, że obecnie obowiązują dwie procedury, na podstawie których cudzoziemcy z innych krajów są zawracani do Polski. Wspomniane procedury to: Dublin III i readmisja.

"Przy stosowaniu procedury Dublin III, w przypadku Niemiec spadek ten wyniósł 18 proc. W roku 2023 było to 404 cudzoziemców, natomiast w roku 2024 było to 331 osób" - wskazuje rzecznik resortu spraw wewnętrznych.

Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku procedury readmisji. "W przypadku procedury readmisji spadek ten, w przypadku Niemiec, był jeszcze wyższy i wyniósł 37 proc. W roku 2023 było to 564 cudzoziemców, natomiast w roku 2024 było to już tylko 357 osób" - wskazał Dobrzyński.

"Powyższe spadki są m.in. efektem przeprowadzenia bardzo dokładnego sprawdzenia czy wniosek władz niemieckich jest zasadny i czy Polska powinna zgodzić się na przyjęcie danego cudzoziemca. W roku 2025 Polska nie planuje zmiany stosowanej procedury. Powinno to prowadzić do dalszego spadku liczby cudzoziemców zawracanych do Polski" - podkreślił.