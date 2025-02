Desperacja Rosjan. Polska zadała bolesny cios GRU

Aresztowanie Aleksandra B. przez polskie służby to znaczący cios dla rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU . Jak podaje "Gazeta Wyborcza", 44-letni Rosjanin koordynował w sierpniu 2024 r. tajną operację w Warszawie . Celem operacji było sprawdzenie tras przesyłek kurierskich do USA i Kanady oraz zabezpieczeń stosowanych po drodze.

Podkreślono, że "dla Rosjan był tak cenny, że podjęli desperacką próbę uratowania go przed ekstradycją do Polski". "Rosja złożyła własny - konkurencyjny wobec polskiego - wniosek o ekstradycję, tłumacząc to koniecznością osądzenia go w kraju za rzekome przestępstwa. Sąd w Bośni i Hercegowinie zdecydował jednak o ekstradycji do Polski, a nie Rosji" - podaje "Gazeta Wyborcza".