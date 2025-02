Sensacyjne odkrycie pod Częstochową. "Nie pochodzą z Ziemi"

Pod Częstochową archeolodzy natrafili na niezwykłe znalezisko - czytamy w serwisie Focus.pl. W dwóch cmentarzyskach kultury łużyckiej, datowanych na 750–600 r. p.n.e., odkryto 26 żelaznych przedmiotów. Wśród nich znalazły się zarówno militarne artefakty, jak noże i groty włóczni, jak i ozdoby, takie jak bransolety i naszyjniki. Badania wykazały, że co najmniej cztery z tych przedmiotów wykonano z żelaza meteorytowego .

Jedno z najważniejszych odkryć na świecie

Wyniki potwierdziły, że żelazo pochodziło z meteorytów, a konkretnie z rzadkiego rodzaju ataksytu , charakteryzującego się wysoką zawartością niklu. To odkrycie jest jednym z najważniejszych tego typu na świecie .

Naukowcy sugerują, że starożytni mieszkańcy mogli być świadkami upadku meteorytu i podjęli jego poszukiwania. Choć mogłoby się wydawać, że takie materiały były niezwykle cenne, przedmioty z ataksytu znaleziono w grobach zwykłych ludzi, co sugeruje, że nie miały one wyjątkowej wartości w tamtych czasach. Odkrycie to rzuca nowe światło na starożytne praktyki i wykorzystanie kosmicznych materiałów.