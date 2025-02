Zawieszają programy migracyjne. Kolejny ruch Trumpa

Według doniesień CBS, urzędnicy rozpoczęli analizę funkcjonujących programów pod kątem możliwych nieprawidłowości i przypadków korupcji, które mogły wystąpić w przeszłości. Nie jest jasne, ilu migrantów jest obecnie objętych tymi programami, ale wcześniej umożliwiały one uzyskanie prawa do tymczasowego pobytu w USA oraz różnego rodzaju wsparcia, w tym finansowego.

Zawieszone programy pozwalały setkom tysięcy osób na wjazd do USA i pozostanie tam pod nadzorem ministerstwa bezpieczeństwa krajowego, oczekując na uregulowanie statusu pobytu. Program "Uniting for Ukraine" umożliwił wjazd do USA około 240 tys. Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. Inny program objął 530 tys. osób z krajów takich jak Kuba, Haiti i Kolumbia.