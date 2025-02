"Zyskują doświadczenie". Obawy o udział Koreańczyków w wojnie

Budanow zauważył, że Korea Północna wykorzystuje konflikt, aby zdobyć doświadczenie bojowe i zmodernizować swoje technologie wojskowe. - Będzie to miało trwałe konsekwencje dla architektury bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku - ocenił szef HUR. Wskazał również, że około 4 tys. północnokoreańskich żołnierzy zostało zabitych lub poważnie rannych na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji.

Pomimo tych strat, Koreańczycy z Północy nadal aktywnie uczestniczą we wspólnych operacjach z wojskami rosyjskimi. Budanow dodał, że nie ma dowodów na przygotowywanie dodatkowych sił specjalnych przez Pjongjang, choć zauważono wzrost liczby jednostek artyleryjskich i rakietowych.

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r., co miało na celu zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.