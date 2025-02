Trump nazwał Tuska "przyjacielem". "Zabawna sytuacja"

Tusk był w czwartek gościem na antenie TVN24. Grzegorz Kajdanowicz pytał, czy Trump nazwał go kiedyś "przyjacielem". Pytanie padło w kontekście ostatniej wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie na konferencji amerykańskich konserwatystów. Donald Trump przedstawiał tam polskiego prezydenta jako "fantastycznego człowieka" i swojego "przyjaciela" .

- Pamiętam dość zabawną sytuację, kiedy Donald Trump miał wizytę w Polsce . Ja byłem wtedy szefem Rady Europejskiej. (Trump - red.) przyjechał do Hamburga na szczyt G20 – powiedział Tusk.

Chodzi o wizytę Trumpa z lipca 2017 roku. Wówczas prezydent USA wygłosił w Polsce mocne wystąpienie na pl. Krasińskich w Warszawie, a następnie, prosto z Polski, udał się do Niemiec na spotkanie światowych przywódców.

- Spotykamy się tam, on widzi mnie i mówi: "o, to jest mój prawdziwy przyjaciel. On umie zorganizować dla mnie wizyty, jak nikt inny w Europie" - zrelacjonwał Tusk.