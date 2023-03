Dodatkowe miliony z ministerstw dla TVP i Polskiego Radia na kampanie i spoty

Zdecydowanie więcej na umowy z TVP i Polskim Radiem wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Łącznie to blisko 260 mln zł, ale w tym przypadku to inny rodzaj wydatków. 74 465 000 zł to kwota na TVP World, 68 740 000 - TV Polonia, 63 000 000 zł - TV Belsat, 39 410 000 zł – TVP Wilno. Z kolei 14 000 000 zł trafiło do Polskiego Radia na "tworzenie programów dla odbiorców za granicą".