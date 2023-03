Kaczyński testuje opcję "Szydło 2025". PiS wraca do stylu z historycznej kampanii

Według naszych rozmówców nie jest to przypadek, tylko celowe zagranie. Niektórzy obawiają się jednak, że może wywołać to "małe tarcia" w obozie władzy. Jak pisaliśmy już w Wirtualnej Polsce na początku grudnia, w sztabie PiS może dojść podczas kampanii do zderzenia różnych, politycznych interesów. - Na końcu wszyscy mają grać do jednej bramki - przekonują nasi rozmówcy.