Politycy PiS ruszają w Polskę. Kaczyński też

O tym, czy wystąpienia prezesa PiS mają dobry wpływ na jego partię, czy też nie, zdradził w rozmowie z Wirtualna Polską dr hab. Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. - Kaczyński osiąga swój cel za każdym razem. Jego wystąpień nie sposób pominąć. Relacjonują je media od prawa do lewa. W ten sposób prezes PiS dociera z przekazem do bardzo szerokiego elektoratu. Cały czas o jego stwierdzeniach się mówi, cały czas funkcjonują one w publicznej debacie - wskazał politolog.