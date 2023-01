"To cios w Morawieckiego". Nawet prezydent nie wytrzymał

Pod nieobecność Jarosława Kaczyńskiego politycy obozu władzy nie hamują się we wzajemnych atakach. Do sporu włączył się nawet prezydent, który traci cierpliwość do rządu i wprost krytykuje ministrów odpowiedzialnych za negocjacje z Komisją Europejska ws. KPO. Politycy PiS nieoficjalnie komentują, że to cios w samego premiera Mateusza Morawieckiego.