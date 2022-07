Nagła zmiana planów Kaczyńskiego. Przerywa objazd Polski

Jarosław Kaczyński miał w planach spotykać się z wyborcami do czas rozpoczęcia urlopu, na który miał się udać po ostatnim posiedzeniu Sejmu w wakacje - 5 sierpnia. Spotkania z wyborcami były zatem również zaplanowane na ten weekend (30 i 31 lipca). Zostały one jednak odwołane. Z tłumaczeń Nowogrodzkiej wynika, że tournée po Polsce w środku wakacji to nie jest dobry pomysł. Spotkania mają być wznowione we wrześniu.