Smartfony, szparagi, strach. Ryzykowna misja Jarosława Kaczyńskiego

Według naszego rozmówcy prezes nie do końca może się z tym pogodzić. O czym świadczyć ma m.in. wypowiedź o zdegenerowanej przez smartfony młodzieży. - Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów, mówiąc w przenośni. Tu rzeczywiście my z kolei dużych możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili wielkie kontrakcje w tej dziedzinie i jakąś część młodzieży, bo jest demokracja, to zawsze chodzi o część, do siebie przyciągniemy - powiedział kilka dni temu Jarosław Kaczyński na jednym ze spotkań.