Kaczyński rusza w Polskę. "Nie będzie pokus do harcowania"

Jarosław Kaczyński przed trafieniem do szpitala podróżował po Polsce. Prezes PiS spotykał się z rodakami, aby zachęcać ich do głosowania na jego partię. Polityk czuje się już lepiej po operacji i ma zamiar kontynuować swój objazd po kraju. - Gospodarz, czyli Jarosław Kaczyński jest już na miejscu na Nowogrodzkiej, więc nie będzie już żadnych pokus do harcowania - powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.