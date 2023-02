Środa Popielcowa. Co to za święto? Kalendarz świąt nakazanych 2023

Popielec w kalendarzu katolickim rozpoczyna okres przygotowań do świąt wielkanocnych, czyli Wielki Post. W tym dniu wierni udają się do świątyń, by symbolicznie posypać głowy popiołem. Jaką genezę ma ta tradycja? Środa Popielcowa, choć jest obchodzona w szczególny sposób, nie należy do uroczystości nakazanych w Polsce.