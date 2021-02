Wielki Post 2021. Co to jest Wielki Post i ile trwa?

Wielki Post rozpoczyna się co roku w Środę Popielcową. Tym razem początek Wielkiego Postu przypadł na 17 lutego. Co to oznacza? Jak długo trwa Wielki Post? Wyjaśniamy.

Wielki Post 2021. Co to jest Wielki Post Źródło: Pixabay