Środa Popielcowa jest dniem wolnym od pracy?

Środa Popielcowa wyznacza początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa, która jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, jest świętem zalecanym. Oznacza to, że według prawa kanonicznego wierni nie muszą w tym dniu iść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Niemniej w kościołach odprawiane są msze połączone z obrzędem posypania głów popiołem.