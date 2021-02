Środa Popielcowa 2021. Czy msza jest obowiązkowa?

Kiedy Środa Popielcowa?

Środa Popielcowa w 2021 roku jest 17 lutego. Tradycyjnie jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu , czyli okresu poprzedzającego Święta Wielkanocne.

Środa Popielcowa to szczególny dzień w roku, kiedy katolicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego postu. Osoby dorosłe mogą zjeść tylko jeden posiłek do syta. Obowiązuje też wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.