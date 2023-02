Wielki Post 2023 - kalendarz. Kiedy wypada Środa Popielcowa, Wielki Tydzień i Niedziela Palmowa?

W Niedzielę Palmową wierni wspominają przybycie Chrystusa do Jerozolimy. Zgodnie z opisem czterech ewangelistów, Jezus wjechał do miasta na ośle, witany przez zebrany w okolicy lud. Niedziela, nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej lub Niedzielą Wierzbną otwiera okres przygotowania duchowego do świąt Wielkiej Nocy. Od wczesnego średniowiecza, jednym z symboli święta są palmy, zanoszone przez wiernych do kościoła i święcone.