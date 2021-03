Niedziela Palmowa. Dlaczego święcimy palmy?

Niedziela Palmowa zawsze odbywa się 7 dni przed Wielkanocą. Święto to ma związek z przybyciem Jezusa do Jerozolimy na tydzień przed jego ukrzyżowaniem. Mieszkańcy miasta bardzo cieszyli się z przybycia Chrystusa. Obchody związane z tym wydarzeniem rozpoczynają też świętowanie Wielkiego Tygodnia.

Niedziela Palmowa. Skąd zwyczaj święcenia palm?

Historia święcenia palm na świecie w Niedzielę Palmową sięga starożytności. W Polce początki święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wieku. W związku z tym, że w naszym klimacie one nie występują, to do kościoła noszone są bazie, a także gałązki wierzby.